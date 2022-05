Wie ein Palast erscheint das prachtvolle Spa- und Golfresort Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, eine der besten Adressen für Golfreisen nach Dubai.



Golfhotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah mit Luxus-Ambiente

Der 350 Meter lange Privatstrand bietet einen umwerfenden Blick auf das azurblaue Wasser des Arabischen Meers. Eingerahmt vom Meer, dem rötlich schimmernden Hadschar-Gebirge und einer weiten Wüstenlandschaft gehört zu den Top 25 Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ganz in der Nähe liegt der Golfplatz Al Hamra Golf Course.