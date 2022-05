Direkt an der Steilküste in Lagos gelegen, bietet das Boutique Hotel Vivenda Miranda einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik. Einst das Domizil einer englischen Adelsfamilie, verbindet das kleine Hotel die Magie und den Charme vergangener Jahrhunderte mit dem Komfort der Neuzeit.

Das Fine Dining Restaurant Mirandus serviert exklusive Menüs mit lokalen und frischen Zutaten aus biologischem Anbau, sowie das Beste, was Land und Meer aus der Region zu bieten hat. Auf der grandiosen Sonnenterasse auf zwei Ebenen geniessen die Gäste am Morgen ein serviertes Frühstück und am Abend jeweils ein 3-Gang Degustationsmenü. Die Speisekarte des Mirandus hält eine Auslese an vegetarischen sowie veganen Köstlichkeiten für seine Gäste bereit.