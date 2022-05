Vidago Palace

The Ball Room serviert Gourmet Küche und Degustations Menus des berühmten Kochs Rui Paula in einer der schönsten Hallen Portugals. Ein Highlight dieses Raums ist der 200m2 grosse Beiris Teppich. Der Wintergarten ist wie der Name sagt ein Wintergarten mit Glasdecke und serviert kalte und warme Köstlichkeiten zum Frühstück. Das modern eingerichtete Clubhaus ist ein informeller Ort zum Essen oder Trinken für alle Golfer und Nicht-Golfer. Das Four Seasons Zimmer ist ein Ort zum Verweilen und für Konversation. Hier werden Snacks, heisse und kalte Getränke serviert. Im Weinkeller kann man sich Weinverkostungen hingeben. Die Pool Bar serviert leichte Gerichte wie Salate, Pastas, Pizzas und Snacks. Allgemein sind alle Gerichte der Restaurants an die nord-portugisische Küche angelehnt die von Executive Chef Rui Paula kontemporär und gesund mit frischesten organischen Zutaten aus der Region neu interpretiert wird. Das 12 Stunden gekochte Schwein ist das Highlight der Menüs.