An der Südwestküste des sonnigen Siziliens liegt das luxuriöse Golfhotel Verdura Resort. Jedes der über 200 Hotelzimmer, darunter Deluxe Rooms und Superior Deluxe Rooms, bietet eine Terrasse mit Blick auf ein Tal voller Olivenbäume am Mittelmeer. Gerade in den Superior Deluxe Sea Rooms haben Sie eine fantastische Aussicht. Zudem gibt es gleich zwei Meisterschaftsgolfplätze.



Das Golfhotel Verdura Resort wurde direkt am Meer gebaut und verfügt über einen knapp zwei Kilometer langen privaten Strandabschnitt. Es ist ein idealer Ort zum Golfen, sich im modernsten Spa- und Wellness Center Europas zu erholen oder von hier aus Sizilien zu erkunden. Das Resort ist harmonisch in die Umgebung eingebunden und bietet von der eigenen Terrasse aus einen wunderschönen Blick auf das hellblaue Mittelmeer oder die Greens. An diesem Ort können Sie sich auf Golfreisen nach Italien perfekt erholen. Dabei geniessen Sie einen erstklassischen Service.