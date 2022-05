Golf Turnierreisen

Wollten Sie schon immer hautnah dabei sein, wenn die Golfstars dieser Welt bei den wichtigsten Turnieren dieser Welt abschlagen? Wie wäre es, dem ewigen Duell USA gegen Europa am Ryder Cup beizuwohnen? Jon Rahm in höchster Konzentration oder Rory McIlroy und Justin Thomas in vollem Flow - wer die absolute Weltspitze an Major Turnieren auf den besten Plätzen der Welt spielen sieht, erlebt garantierte Gänsehautmomente. Seien Sie live dabei und geniessen Sie die unvergleichliche Stimmung, wenn die besten Golfer der Welt abschlagen. Die Golf Spezialisten von knecht Golfreisen bringen Sie zu den spektakulärsten und berühmtesten Turnieren der Welt: British Open, Masters, Portugal Masters, Omega Dubai Desert Classic und Abu Dhabi HSCB Championship sind einige der wichtigsten Turniere. Wer Damen Golfsport auf Weltniveau live miterleben möchte, ist mit einem Besuch der Women's British Open im Woburn Golf Club in London, den Evian Championships am Lac Léman oder dem Solheim Cup im schottischen Gleneagles gut bedient. Der Solheim Cup ist der Höhepunkt des Damengolfsports, bei dem die besten Spielerinnen aus Europa und den USA im Matchplay Format gegeneinander antreten. Unsere Golf Experten stellen für Sie massgeschneiderte Reisen zu den grössten Golf Turnieren der Welt inklusive Flüge, Unterkunft und den ansonsten kaum buchbaren Eintrittskarten. In Verbindung mit einem unvergesslichen Turnierbesuch organisieren wir Ihnen gerne eine Verlängerung mit einigen Golfrunden auf spektakulären Plätzen und Übernachtungen in luxuriösen Golf Resorthotels.