Troia Golf Resort

Troia Residence liegt in einer einzigartigen und privilegierten Umgebung zwischen dem Atlantischen Ozean, dem Naturpark Arrábida und der Sado-Mündung. In einer herrlichen natürlichen Umgebung ist der perfekte Ort, um einen Familienurlaub zu genießen oder romantische Momente zu genießen.

Mit Apartments und Villen, verteilt in verschiedenen Typen, in erster Linie am Strand, in der Marina und in einer natürlichen und ruhigen Umgebung bieten sie ihren Gästen ein einzigartiges Erlebnis.