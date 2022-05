Am Rande der Stadt Tucson liegt das Golfhotel Westin La Paloma Resort am Fusse der beeindruckenden Catalina Mountains. Das Angebot des Hotels in Arizona ist sehr weitreichend und man findet neben Restaurants, Bars und fünf Swimmingpools auch ein Fitnesscenter und Tennisplätze.



Das Spa- und Wellnesscenter runden das Angebot des Golfhotel The Westin La Paloma Resort & Spa ab. Sie bieten die optimale Möglichkeit zur Entspannung. Vor allem nach einem langen Tag auf dem nur 500 Meter entfernten Golfplatz La Paloma Country Club kommt das Erholungsprogramm sehr gelegen. Dieser 27-Loch Jack Nicklaus Signature Golfplatz gehört zum Hotel. Das Westin La Paloma Resort bietet seinen Gästen auch ein besonderes Golfpaket für Golfreisen nach Arizona an. Darin enthalten sind drei Übernachtungen mit Frühstück und zwei Greenfees für 18-Loch auf dem Golfplatz, sowie die Bereitstellung eines Buggys.