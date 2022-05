The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa

Ein Ort der Ruhe und Entspannung. Der zarte Duft von weissem Tee kombiniert mit gedämpften Erdtönen und stimmungsvoller Beleuchtung in der Lobby schafft ein erholsames Ambiente. Das Westin Abu Dhabi ist ein wahrhaftiges Golf-Hotel.



Im Golfhotel The Westin Abu Dhabi sind alle Zimmer gen Golfplatz ausgerichtet, der Sport steht im Vordergrund und die Grossstadt wirkt weit, weit weg. Wer allerdings auf Golfreisen in Arabien die wunderschöne Meerespromenade von Corniche sehen will, muss dennoch nur wenige Minuten fahren. Der Blick auf Yas Island mit der Formel-1-Rennstrecke lohnt sich ebenso.



Im Haus des Golfhotel The Westin Abu Dhabi geht es nur um das eine – Golf! Kein Wunder, der 27-Loch-Platz liegt wortwörtlich um die Ecke. Die Zimmer in den unteren Etagen haben einen direkten Zugang, die der oberen einen herrlichen Blick auf den Platz.