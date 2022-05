The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort

Den Geist und die Geschichte des Südens in diesem erstklassigen Resort erleben: Das Golfhotel The Sanctuary befindet sich direkt an der wunderschönen, unverbauten Küste von Kiawah. Im nur 30 Autominuten entfernten Charleston kann man den Südstaaten-Charme in den Golfferien in South Carolina hautnah erleben. Träumen Sie im Urlaub auch von einem Privatstrand, der mehr durch seinen schimmernden Sand auffällt als durch einen mit Handtüchern bunt bedeckten Boden? Dann sind Sie im Golfhotel The Sanctuary in Kiawah richtig aufgehoben. Das Resort bietet mit seiner unmittelbaren Meerlage nicht nur einen fantastischen Blick über die Wellen, sondern verfügt auch über 16 Kilometer Privatstrand. Dieser gehört zu den schönsten South Carolinas. Unweit befindet sich auch die Stadt Charleston, die mit ihrem südstaatlichen Flair zum Shoppen und Verweilen während der Golfreise nach South Carolina einlädt. Darüber hinaus bietet das Luxushaus weitere Tagesausflüge an. Es gibt unter anderem Motorboot-Touren, Anglerausflüge oder Privatunterricht fürs Surfen. Im näheren Umland des Resorts befinden sich zudem auch noch fünf 18-Loch Meisterschaftsplätze für erstklassige Golfferien auf Kiawah Island.

Das Ocean Room ist das Signatur Steakhaus Restaurant des Resorts und bietet als Spezialität handverlesenes Rindfleisch und andere Steakhaus typische Gerichte. In der Sushi Lounge at the Ocean Room werden traditionelle Sushi sowie Sushi Südstaaten Stil bei denen Fernost auf den Süden trifft, serviert. Jasmine Porch hat einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik und besticht mit klassischen Gerichten der Südstaaten. Loggerhead Bar and Grill befindet sich direkt am Pool und wartet mit klassischen amerikanischen Gerichten sowie gefrorenen Getränken auf. The Atlantik Roomim Ocean Course Clubhaus ist das beste Fischrestaurant des Resorts und das saisonale Fischgerichte modern amerikanisch interpretiert. The Osprey Point Cherrywood BBQ&Ales House bietet hervorragendstes Südstaaten Barbeque. Tomasso at Turtle Point Clubhaus hat sich klassischen italienischen Gerichten aus allen Regionen Italiens verschrieben.