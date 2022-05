The Ritz Carlton Dubai

Die Hotelanlage des The Ritz Carlton in Dubai besticht mit einem Fitness-Center, sowie Tennis – und Squash-Plätzen. Auch Wassersportangebote stehen für die Gäste bereit.



Das relativ kleine, sehr gediegene Hotel findet sich direkt am trendigen Jumeirah Beach Walk. Das Ritz-Carlton in Dubai erfüllt die höchsten Ansprüche seiner Gäste und auch die grössten Wünsche der Urlauber.



Am 350 Meter langen Sandstrand stellt das Luxushotel eine Wohlfühloase inmitten einer der angesagtesten Viertel Dubais dar.

Eine grosszügige Gartenanlage mit Pool lädt zum Entspannen ein und sechs Restaurants und zwei Lounges lassen Feinschmecker und Geniesser voll auf ihre Kosten kommen. Es gibt verschiedene Zimmerausstattungen, vom Deluxe Zimmer mit 50 m2 bis hin zu den Royal Suiten mit einer Grösse von 220 m2. Dabei haben alle Räume einen ausgezeichneten Meerblick und verfügen über Balkone.



Freizeitangebote en masse

Die Hotelanlage besticht zudem mit einem Fitness-Center, sowie Tennis – und Squash-Plätzen. Auch Wassersportangebote stehen für die Gäste bereit. Zudem sind Ausflüge zu drei nahegelegenen Golfplätzen The Montgomerie, The Emirates Majilis und Emirates Faldo möglich. Abschliessend nach einem spannenden Tag auf dem Golfplatz empfiehlt sich ein Besuch im Ritz-Carlton Club. Die Clublounge des Hotels bietet zu jeder Tageszeit verschiedene Snacks wie ausgewählte Desserts, Mittagssnacks, Afternoon-Tea oder Cocktails. In einem ansprechenden Ambiente findet sich für jeden Gast eine gemütliche Sitzecke. Wer gerne etwas Zweisamkeit geniessen möchte, der kann seine Kinder im Ritz Kids-Club (4-12 Jahre) betreuen lassen. Es ist ein wahres Paradies für die kleinen Gäste.