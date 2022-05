Beschreibung

Einleitung Das neue Luxus-Resort setzt neue Design-Masstäbe in Portugal.



Vergessen Sie alles, was sie über Luxus-Resorts in Portugal wissen. Das Golfhotel Oitavos ist neu, super-modern und anders. Mit seinem zeitgenössischen Design setzt sich das neue Fünfsterne-Resort sehr deutlich von traditionellen Häusern ab. Klare Linien und enorm grosse Glasflächen schaffen ein wohltuende, beruhigende Klarheit. Den „Telegraph" erinnert die beeindruckende Architektur des Hauses gar an ein „Raumschiff". Für Golfreisen durch Portugal genau der richtige Ort.

Lage Cascais, 35.7km nach Lissabon.

Angebot 2 Restaurants, 2 Bars, Casino, gratis WIFI, Wellness: beheizter Innepool mit Meerwasser, Aussenpool mit Meerwasser, Jacuzzi, Türisches Bad, Sauna, 10 Tennisplätze mit Beleuchtung (8 mit Sand, davon 3 überdacht, 2 mit künstlichem Rasen), 3 Squash Courts, Fitness Raum, Geldautomat, Geschäfte.

Zimmer Superior Zimmer 40m2: Im ersten Stockwerk Richtung Osten ausgerichtet (Sonnenaufgang). King- oder Twinsize Betten, Privat Balkon, Klimaanlage, Lärm geschützt, Mini Bar, Safe, 2 Flat Screen Fernseher, Kabelfernsehen & inhouse Movies, Föhn, iPod Dockstation, Rainshower Dusche mit separater Badewanne, Luxusprodukte im Badezimmer, Bademantel, Slipper und Kosmetikspiegel.

Premium Zimmer 40m2: Im ersten Stockwerk Richtung Westen ausgerichete Zimmer (Sonnenuntergang) mit Sicht auf den Golfplatz, Sanddünen oder partiellem Meerblick.

Aktivitäten Sport: Reiten, Tennis, Squash, Padel, Fitness (Cardio & Body-Toning/Krafttraining), Fitness Klassen, Schwimmen, Yoga.



Wellness: Spa mit einer Vielzahl Behandlungsmöglichkeiten, Balneo Therapie



Attraktionen Hotel: Quinta da Marinha Reit- zentrum (das grösste und best ausgestattete der Iberischen Insel) offeriert Reitstunden zu ca. 50 Euro pro Stunde, Ausflüge, Raddtouren, „Private Dining" in einem aristokratischen Haus im Herzen Sintras, Helicopter Rundflüge.

Golf 18 Loch Golfplatz The Oitavos Dunes, Driving Range, Putting Greens, Short Game Übungsgelände, Akademie.



Oitavos Dunes Golf

Ein Golfplatz für heute von gestern. Der Platz knüpft an die Wurzeln der Links Plätze an. Schlichtheit und Strategie mit Augenmerk auf die natürlichen Elemente, insbesondere dem Wind. Ab dem 5. Loch offenbart sich die ganze Schönheit von Oitavos. Arthur Hills und sein Team verdienen viel Lob für diesen Platz mit seinen spannenden Löchern, die sich nahtlos in die Landschaft einfügen.