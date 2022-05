Das Golfhotel The Lodge at Pebble Beach wird von einem der besten Golfpätze der Vereinigten Staaten umfasst. Der Pebble Beach Golf Course ist ein Links-Platz direkt am Strand mit 18 aufregenden und herausfordernden Löchern.



Das Golfhotel The Lodge at Pebble Beach zeichnet sich vor allem durch den exzellenten Service und die geräumigen Zimmer aus. Golfreisen durch Kalifornien entlang der Küste werden am Pebble Beach zum Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. 161 Luxuszimmer bieten wahlweise den Ausblick auf den Ozean, den Golfplatz oder den wunderschönen Garten. Oder man entscheidet sich doch für die High-End-Variante.



Golfhotel The Lodge at Pebble Beach mit Ocean View

Die Garden Spa Suiten haben einen eigenen Holzofen und einen Whirlpool. So sind auch die Deluxe Ocean View Suiten des Golfhotels in Kalifornien ausgestattet. Der Blick schweift hier jedoch über den Pazifik. Auf der Terrasse der Lounge mit Meerblick kann man einen Tag auf dem Golfplatz hervorragend bei einem kühlen Cocktail ausklingen lassen. Das fünf-Sterne Spa at Pebble Beach hat übrigens sogar eigene Post-Golf-Behandlungen zum Entspannen nach der Runde. In der The Lodge at Pebble Beach dreht sich eben alles um Golf.