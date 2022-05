The Biltmore ist eine Hotel-Ikone Floridas mit einer jahrzehntelangen Tradition, Stil und mediterranem Flair.



The Biltmore Hotel – Urlaub mit Wellness und Golf

Zwischenzeitlich als Krankenhaus genutzt, erstrahlt es seit 1987 im Herzen Miamis in neuer Pracht und mit einem breiten Angebot. Das mehrfach ausgezeichnete Hotel bietet seinen Gästen geräumige Suiten. Von der Speisekarte bis hin zum Spa-Programm gibt es nur das Beste. Gerade für Golfer eignet sich The Biltmore besonders für einen abwechslungsreichen Golfurlaub in Florida.



Golfhotel The Biltmore Hotel mit Championship Golfplatz

Nur wenige Schritte vom Biltmore Hotel entfernt befindet sich der zum Hotel gehörende18-Loch Championship Biltmore Golfkurs. Im Herzen Miamis liegt dieser architektonisch hervorragend angelegte Golfplatz. „The Biltmore" wurde 1925 vom Schotten Donald Ross gestaltet – der überragende Golfplatz-Designer seiner Zeit. Nebst Soffer und Miller gehört The Biltmore zu den best gelayouteten Golfplätzen im Süden Floridas.



The Biltmore Hotel mit kulinarischen Highlights

Das Signature Palm d'Or Restaurant ist ein Garant für Gaumenfreuden sondergleichen. Denn Sternekoch Gregory Pugin setzt alles daran, seinen Gästen das Gefühl zu geben, sich für einen Abend in Frankreich zu befinden. Mehrere Auszeichnungen küren bereits die Laufbahn des Chefkochs. Als Koch im Bellagio oder als Restaurantbesitzer in New York blieb der gebürtige Franzose seiner Heimatküche stets treu. So steht die französische Küche im hoteleigenen Restaurant im Vordergrund. In einem authentischen Ambiente wird das französische Flair mit allen Sinnen erlebbar. Dabei kommen natürlich nur frische, lokale und nachhaltig erzeugte Zutaten auf die erlesene Speisekarte.