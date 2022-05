The Address Montgomerie Dubai

Mit Blick auf die atemberaubende Skyline von Dubai wird der Urlaub in diesem Hotel zu einem echten Highlight.



Das Personal des Golfhotels The Adress Montgomerie bietet seinen Gästen einen 24-Stunden Service. Auch das Küchenpersonal zaubert Köstlichkeiten auf die Tische der modernen und schicken Restaurants des Montgomerie Hotels.

Im Spa- und Wellnessbereich können sich die Gäste mit Anwendungen aus aller Welt verwöhnen lassen. Neben Ganzkörpermassagen mit verführerischen Ölen, können sich Männer und Frauen auch bei angenehmen Gesichtsmasken völlig entspannen und abschalten. Für die aktiveren Gäste eignet sich das Fitnesscenter, um sich unter professioneller Aufsicht völlig auspowern zu können.



Championship-Golfkurs mit Dubai-Skyline

Wen es lieber an die frische Luft zieht, der ist auf dem Golfplatz des Hotels herzlich willkommen. Dieser 18-Loch Championship Kurs lädt Golfer jeden Handicaps zu einer unvergesslichen Partie ein. Mit Blick auf die atemberaubende Skyline von Dubai wird der Urlaub in diesem Hotel zu einem echten Highlight. Ausflüge in die Shoppingmalls oder zu den berühmten Sehenswürdigkeiten lohnen sich und sind vom The Address Montgomerie nur wenige Fahrminuten entfernt. Vom Flughafen erreichen die Gäste in weniger als 20 Minuten das Boutique-Hotel mit all seinen Vorzügen.