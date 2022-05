Thailand Golfreisen

Für viele Reisende ist Thailand in allererster Linie ein faszinierendes Ferienziel mit tropischen Inseln, Traumstränden, faszinierenden Landschaften, buddhistischen Tempeln, dem unablässigen Verkehrsgewusel von Bangkok – und natürlich ist da noch das leckere Essen. Aber Golf? Noch ist Thailand ein Geheimtipp für Golfer – aber was für einer! Im südostasiatischen Königreich gibt es rund 350 Golfanlagen. Kombiniert mit der hochstehenden Hotellerie des Landes und mit unzähligen luxuriösen, aber äusserst erschwinglichen Golf Resorts geniessen Sie auf einer Golfreise nach Thailand erstklassigen Service mit dem bekannten thailändischen Lächeln. Thailand ist eine Traumdestination für Golfreisende. In nahezu jeder Region des Landes gibt es hervorragende Golfplätze, die in traumhafte Landschaften eingebettet sind. Im Norden spielen Sie im Schatten des tropischen Dschungels und im Süden mit dem Hintergrund malerischer Sandstrände. Aber auch im Umland der Millionenmetropole Bangkok finden Sie sensationelle Golfclubs. Bei einer Golfreise nach Thailand erleben Sie ein faszinierendes südostasiatischen Land und ein wahrhaftes Königreich für Golfer. Dabei warten exzellente Golfplätze und exquisite Golfhotels inmitten herrlicher tropischer Landschaften Thailands. Viele thailändische Golfplätze befinden sich auf Weltklasse-Niveau. Sie sind über das ganze Land verteilt, aber auch einigen der südlich gelegenen Inseln finden Golfer hervorragende Plätze und tolle Ferienhotels. Zudem werden in Thailand immer mehr internationale Grossturniere ausgetragen. So sind zum Beispiel der World Cup, Events der European Tour oder des Ladies Asia PGA Circuit regelmässig im Traumziel zwischen dem Andamanischen Meer und dem Golf von Thailand zu Gast. Unsere Golf-Spezialisten beraten Sie gerne zu einer Traumreise nach Thailand.