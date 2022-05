Streamsong Resort & Spa

Bei diesem Luxushaus kann man sich der ausgezeichneten Qualität und Leistung des Hotels sicher sein. Mit zahlreichen Auszeichnungen in diesem Jahr setzt das Golfhotel Streamsong Resort Golf & Spa Massstäbe in Florida.



Den American Group Travel Award für „das beste Golf und Spa Resort für Gruppen" konnte das Golfhotel Streamsong Resort Golf & Spa im November 2015 für sich entscheiden. Das Hotel bietet seinen Gästen dabei einiges an Rahmenprogramm. Das Angebot auf Golfreisen nach Florida erstreckt sich von geführten Angeltouren, der Möglichkeit Tontauben zu schiessen und Wanderstrecken mit Aussichtspunkten zum Vögel beobachten.



Golfhotel Streamsong Resort Golf & Spa mit beliebtestem Golfplatz

Überzeugt hat aber auch der hoteleigene Golfplatz Streamsong, der von Golf Digest 2015 zum „besten öffentlichen Golfplatz in Florida" gewählt wurde. Der weitläufige Golfplatz gilt als der beliebteste unter den Schönwetter-Plätzen. Bereitgestellt werden hier auch Caddies, die die Golfer einerseits als Gepäckträger und andererseits mit Tipps unterstützen. Keiner kennt das Gelände wohl so gut wie diese Jungs, die tagtäglich über die Fairways marschieren. Den Tag nach einer anstrengenden Runde Golf kann man sehr gut an einem der Lagerfeuer auf dem Hotelgelände ausklingen lassen. Dazu ein Gläschen Wein und ein bisschen Musik – so geniesst man die Golfferie in Florida.