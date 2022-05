Steenberg Hotel & Golf Estate

Das Golfhotel Steenberg ist ein Luxushotel in den Gebäuden des ältesten Landsitzes am Kap. Schon im 17. Jahrhundert liessen sich an diesem Ort erstmals Menschen nieder. Der Grund ist simpel: es liegt ausserhalb. Sprich, weit vom Trubel der Grossstadt entfernt, findet man hier draussen zwischen Farmhäusern und Weinbergen Ruhe und Gelassenheit. Apropos Wein – das hauseigene Weingut hat Kultstatus und ist bereits preisgekrönt. Einen eigenen Golfplatz gibt es auch und was für einen: 18 Löcher purer Spass, ohne anspruchslos zu sein. Für Golfreisen durch Südafrika ein schöner Ort, um Golf und Entspannung zu verbinden.



Golfferien am Kap: Ruhe und Gelassenheit im Golfhotel Steenburg mit Blick auf den Tafelberg

Neben dem Golfplatz bietet das Golfhotel Steenberg, was übrigens Steinberg auf Afrikaans heisst, auch einen riesigen Garten mit herrlichem Ausblick auf den wohl berühmtesten Steinberg Südafrikas – den Tafelberg.



Die Zimmer sind individuell gestaltet mit viel Holz und vielen hellen Farbtönen. Modisch sehr stilvoll und luxuriös, aber dennoch nicht verschwenderisch und pompös. Catharina's Restaurant ist nach der Gründerin der Farm benannt. An der Decke schweben Origami-Schwäne, auf den Tellern warten hervorragende Speisen von Meeresfrüchten und gegrilltem Filet vom Rind. Fehlt nur noch das Bistro 1682, das wenig überraschend das Gründungsjahr im Namen trägt. Hier gibt es saisonale Gerichte, zubereitet von Küchenchef Kerry Kilpin.