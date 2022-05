Shorewalk Villas Resort

An der Westküste Floridas liegt das Golfhotel Shorewalk Vacation Villas im Herzen von Bradenton. Der Ort bietet unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten für abwechslungsreiche Golfferien in den USA.



Stadtparks, Spielwiesen und Stellen zum Campen und Grillen gibt es zuhauf. In den Marinas kann man Segel- und Motorboote mieten. 150 Zweizimmer-Wohnungen mit Küche und Bad sind auf dem Gelände des Golfhotels Shorewalk Vacation Villas zu finden. Die Appartements sind mit allem ausgestattet, was man zum Leben benötigt. Es ist der ideale Ort für Familien- oder Golfreisen nach Florida, um verschiedenste Feste zu feiern, Sport zu treiben und das herrliche Wetter Floridas zu geniessen.



Golfferien an der Küste Floridas

An der Küste liegen mit der Landzunge des „Longboat Key" und dem Siesta Key Beach zwei wundervolle weisse Sandstrände. Kurz vor der Küste liegt die grandiose Anna Maria Island, wo sich kleine Cafés, Bars und Restaurants befinden – das türkisfarbene Meer gibt's obendrauf.