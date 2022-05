Sheraton Kauai Resort

Das Resort befindet sich direkt am Strand von Poipu. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren Umgebung. Der Flughafen Lihue ist ca. 26 km entfernt.

Die moderne Anlage mit offener Rezeption bietet seinen Gästen 2 Restaurants ua. das 2012 neueröffnete RumFire, Lounge, Sushi- Bar, Poolbar, 2 Swimmingpools (einer im Garden Wing und ein Ocean Front Pool im Ocean Wing), 2 Kinderpools, Jacuzzi, Barbecue-Grill, Boutiquen, Minimarkt, Fitnesscenter, Tennisplätze und abendliche Unterhaltung. Zudem verfügt das Hotel über ein Kinderprogramm für 5-12 jährige (gegen Gebühr) und diverse Wassersportmöglichkeiten am Strand. Golfplätze befinden sich in der Nähe. Es werden Massagen sowie Pilates, Yoga und Aerobic Unterricht angeboten (gegen Gebühr). Am Strand können Cabanas gemietet werden.