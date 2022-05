Beschreibung

Einleitung Der von der deutschen Golf-Legende Bernhard Langer entworfene Golfkurs des Golfhotels Shangri-La's Le Toussrok zählt zu den schönsten auf der Insel.



In diesem einzigartigen Luxushotel wird Ihr Mauritius-Aufenthalt unvergesslich. Mit einer aussergewöhnlichen Architektur und einem diskreten Luxus lädt das Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa auf Mauritius zum Entspannen und Abschalten ein.



Bei 200 Zimmer und Suiten sowie den 3 Beach Villen, die zum Teil auf der Hotelinsel Frangipani und zum Teil auf dem Festland liegen, bleiben im Golfhotel Shangri-La's Le Touessrok keine Wünsche offen. In einem Hauptrestaurant erstreckt sich ein grosses Buffet und in zwei weiteren Restaurants können die Gäste à la carte bestellen was ihnen beliebt. Auf den Badeinseln des Hotels befinden sich zwei weitere Restaurants und kleine Bars, sowie zwei grosse Pools und ein herrlicher Spa- und Wellnessbereich. Angeboten werden unter anderem Massagen, Gesichtsbehandlungen sowie Maniküre und Pediküre.



Fitness, Schnorcheln und ein 18-Loch Championship-Platz

Wer es lieber aktiver mag, dem steht eine Reihe von Sportangeboten zur Verfügung. Es gibt einen Fitnesscenter, vier Tennisplätze sowie eine grosse Auswahl an Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Wasserski, Windsurfen, Schnorcheln, Volleyball, Boccia, Kanu oder eine Fahrt im Glasbodenboot. Zudem bietet das Hotel seinen Gästen unlimitierte Greenfees auf dem hoteleigenen 18-Loch Championship Platz. Der von der deutschen Golf-Legende Bernhard Langer entworfene Kurs zählt zu den schönsten auf der Insel. Abendliche Shows, Live-Bands oder Strandpartys runden einen gelungenen Tag im Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa auf Mauritius ab.

Lage Das First Class-Resort befindet sich in der Nähe des Ortes Trou d'Eau Douce auf einer Landzunge direkt am traumhaften, weissen Sandstrand der Ostküste. Zur vorgelagerten Insel „Ile aux Cerfs" mit dem 18-Loch-Championship-Golfplatz, sind es ca. 10 Bootsminuten (Boots-Shuttle inklusive). Der Flughafen ist ca 40 km (50min.) entfernt.

Angebot 98 Suiten liegen auf der Insel Frangipani mit kleinen Badebuchten. Diese sind durch eine prachtvolle Holzbrücke mit dem Hauptgebäude, einem langen Sandstrand und den restlichen Zimmern und Suiten auf dem Festland verbunden. Rezeption, Hauptrestaurant «Le Bazar», drei à la carte Restaurants, Sega Bar, Restaurant auf der Insel Ilot Mangenie, zwei grosse Pools, herrlicher Spa- und Wellnessbereich, Boutiquen, Konferenzräume, Business-Center, Lounge. WiFi kostenfrei.

Zimmer Die grosszügigen, renovierten Deluxe Ocean View/Beach Ac-cess Zimmer ( 54-56 m2) sind sehr modern und luxuriös eingerichtet. Sie verfügen über eine Sitzecke, Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, LCD-Fernseher, Internet/WiFi kostenfrei, Telefon, Minibar, Nespresso-maschine, geräumiger Ankleidebereich, Safe sowie Terrasse oder Balkon. Die Juniorsuiten (65-70 m2 ) sind grösser und exklusiver ausgestattet. Die Junior Suiten Frangipani (Ocean View oder Beach Access) verfügen über eine freistehende Badewanne und liegen auf der Insel Frangipani. Zu-satzleistungen in der Kat. Fran-gipani: Check-in im Zimmer, eine Flasche Champagner und Geschenk bei Ankunft, Minibar kostenfrei, Frühstück zusätz-lich im Restaurant Republik Beach Club, gratis Cocktails am Abend. Die Deluxe Suiten (126 m2) verfügen über ein se-parates, grosses Wohnzimmer. Eine grosse Shangri-La Suite (320 m2) bietet Komfort für höchste Ansprüche.

Aktivitäten Sport: Gratis: Fitnesscenter, Yoga, Aquagym, Tennis (4 Hartplätze mit Flut-licht), täglich eine Runde Golf auf dem hoteleigenen 18-Loch Championship Platz auf der Ile aux Cerfs (Golf Cart gegen Gebühr), Beachvolleyball, Fussball, Dart, Boccia, Tisch-tennis. Auf der Ile aux Cerfs voll eingerichtetes Bootshaus mit Laser und Hobie-Cats, Segel-boote, Wasserski, Wakeboard, Windsurfen, Schnorcheln, Glasbodenboot, Kajak, Kanu, Katamaran Segeln, Stand Up Paddle, Pedalo.



Gegen Gebühr: Reiten, Fahrräder, Tauchen, Hochsee-fischen, Bananenboot, Parasailing.



Wellness: Wellnesscenter/Spa mit Massagen und Beautyanwendungen

Golf Ile aux Cerfs Golf Club.