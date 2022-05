Schottland Golfreisen

Wer hat's erfunden? Die Schotten! Das jedenfalls behaupten die meisten Enthusiasten, wenn es um das Thema Golf geht. Was die Bewohner des nordeuropäischen Landes ungern zur Kenntnis nehmen, sind neuere Forschungsergebnisse, denen Zufolge die Sportart ihren Ursprung in den Niederlanden haben soll. Dies kümmert allerdings nur wenige Freunde des weissen Balls, denn von allen Vorläufern und Frühformen des Golfspiels hat sich einzig die schottische Variante durchgesetzt. Daher ist die Bezeichnung Home of Golf durchaus angebracht – zudem prägen schottische Weltklassespieler den Sport noch heute massgeblich. Selbstverständlich werden in Schottland Rugby und Fussball auf hohem Niveau gespielt, aber Golf ist der unbestrittene Nationalsport. Auf mehr als 500 Anlagen spielen Schotten, ohne Handicap und Mitgliedschaft. Während vielerorts Formalität und Protokoll präsent sind, zahlen schottische Spielerinnen und Spieler ihre Greenfee und schlagen ab – so einfach hält man den beliebten Golfsport hier. In den Highlands wie auch den Lowlands gibt es zahlreiche Park- und Hill-Kurse, ansonsten dominieren Links-Kurse. Sie sehen aus, als habe die Natur sie geschaffen: ein Grossteil der Links Courses liegt direkt an der Küste, wo ein scharfer Wind auch Könner herausfordert und weniger versierte Spieler zur Verzweiflung treibt. Die Menschen haben sich angepasst und beherrschen die Kunst, auf Fairways mit flach angesetzten Bällen unterm Wind zu spielen. Die Golfplätze Schottlands gehören zu den traditionsreichsten der Welt. Vielerorts atmet man auf Schritt und Tritt die Geschichte des Golfsports ein, insbesondere bei den legendären Anlagen von St. Andrews. Jeder Golfer sollte einmal in seinem Leben auf den beiden grandiosen Links-Kursen The Torrance und The Kittock spielen – St. Andrews ist bei ambitionierten Golfern so etwas wie ein heiliger Gral. Auch Gleneagles gehört in die Kategorie der historischen Ausnahmeplätze. Das Luxus-Resort ist ein Paradebeispiel eines typischen Golfclubs in Schottland. Grandiose Courses, einem traditionellen Clubhaus und einem erstklassigen Hotel, das auch im 21. Jahrhundert unwiderstehlich den Charme einer guten, alten Zeit ausstrahlt. Knecht Reisen bietet geführte Golfreisen und individuell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Golf-Abenteuer in Schottland an.