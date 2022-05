Salamander Spa & Golf Resort Innisbrook

Das „Golf Magazine" zählt das Golfhotel Salamander Golf & Spa Resort Innisbrookzu den „Top 100", „Golf Digest's" platziert das Resort gar unter den "Top 75 Golf Resorts in America".



Zu den grössten Golfzentren der Region und einer der besten Adressen für Golfreisen nach Florida zählt Innisbrook. Das Golfhotel Salamander Golf & Spa Resort Innisbrook liegt nur gut 30 Kilometer vom internationalen Flughafen von Tampa und nur wenige Autominuten von den grandiosen Stränden am Golf von Mexiko entfernt. In dem imposanten Resort verteilen sich 609 sehr geräumige und höchst komfortable Zimmer und Suiten. Das Anwesen bietet gleich sechs Restaurants, von der legeren Osprey Bar bis hin zum Packard's Steakhouse – in dem saftige Premium Beef Steaks, frische Lobster und der Catch of the Day, der tagesfrisch vor Floridas Küste gefangene Fisch die Renner sind.



Golf & Spa Resort Innisbrook – gut erreichbar

Nach der Golfrunde ist ein Besuch im Spa ein absolutes Muss, um völlig relaxt in den nächsten Golftag gehen zu können. Das Golfhotel Salamander Golf & Spa Resort Innisbrook bietet enorm viel Abwechslung direkt vor der Haustür. Das kürzlich noch aufwändig renovierte Resort ist eines der besten Golfzentren der Staaten. Gleich vier Championship Courses warten auf Sie – einer schöner als der andere.



Alle Plätze des Vorzeige-Resorts wurden von Lawrence Packard designt, darunter auch der hoch bewertete Golfplatz Copperhead Course. Auf diesem Kurse spielen Jahr für Jahr die besten Golfer der Welt beim PGA TOUR-Turnier um die „Valspar Championship".



Der legendäre Golfplatz Island Course beheimatet die Legends Tour Open Championship. Der Golfplatz North Course ist bekannt für seine herausfordernden Par 3's und seine engen Fairways, die präzises Spiel erfordern. Auf dem Golfplatz South Course wiederum warten auf den wunderbar gewellten Bahnen zahlreiche Fairway-Bunker auf unkonzentriert geschlagene Bälle. Innisbrook ist ein absolutes Golf-Highlight in Tampa, aber natürlich längst nicht das einzige. Ein weiterer Leckerbisse für Golfer ist der Golfplatz TPC Tampa Bay. Der 1991 gebaute Kurs wurde von den Lesern des Florida Golf Magazine in die exklusive Riege der „Top 5 Plätze in Florida" gewählt.