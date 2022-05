Der Saddlebrook Course zählt mit seiner üppigen tropischen Vegetation und seinen vielen Tieren vom Aligator bis hin zu Waschbären zu den beeindruckendsten Plätzen.



Der Golfplatz Saddlebrook Course zählt mit seiner üppigen tropischen Vegetation und seinen vielen Tieren von Aligatoren bis hin zu Waschbären zu den beeindruckendsten Golfplätzen Floridas. Wer in der Nähe von Tampa ist, muss unbedingt eine Runde auf dem von Arnold Palmer designten Golfplatz des Golfclubs spielen. In den riesigen Eichen und Zypressen am traumhaften 18. Loch des Par 70-Kurses nahe des Saddlebrook Resort nistet eine ganze Kolonie von Störchen, die mit ihren Flugkünsten beinahe vom Golfspiel ablenken. Der von Wasser durchzogene Kurs wirkt wie ein tropischer Urwald. Höhepunkt und Abschluss des Golfplatzes Saddlebrook ist das 18. Loch direkt im Zentrum des Resorts vor der Terrasse des Tropics Restaurants.