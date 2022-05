Für aktive Urlauber gibt es im Sabi River Sun Resort viele Erkundungstouren und den ein oder anderen Adrenalinschub – Safaris und Ballonfahrten mit inbegriffen.



Den Alltag vergessen – dafür ist das Sabi River Sun Resort in Hazyview, dem Herzen vom süd-afrikanischen Mpumalanga, perfekt.



Idyllisch liegt das Golfhotel Sabi River Sun Resort inmitten der faszinierenden Natur des Landes und hat zudem noch einiges mehr zu bieten: So lässt sich nicht nur auf dem hoteleigenen Golfplatz Sabi River Sun Golf Course mit viel Vergnügen eine Runde spielen – im Sabi River Sun gibt es nebst den 2015 renovierten Zimmern auch einen Eden Spa, Entspannung an einem der 5 Hotelpools und ein Entertainment-Team, das sowohl Erwachsene als auch Kinder mit Bingo, Croquet und Kiddie-Show täglich unterhält.



Auf Safari in den Kruger Park

Auf Safari geht es in den Kruger Park – hautnah erlebt man den afrikanischen Busch und die hier beheimateten Tiere. Besonders romantisch ist die Safari bei Sonnenuntergang (Kruger Park Sunset Safari), die Night-Safari sorgt für den gewissen Nervenkitzel. Garantiert bekommt man den auch bei einem Helikopterflug oder einer Heissluft-Ballonfahrt über die schier unendlichen Weiten Südafrikas.



Grosse Auswahl für Aktivurlauber

Für aktive Urlauber gibt es im Sabi River Sun Resort auch viele weitere Erkundungstouren und den ein oder anderen Adrenalinschub. Wie wäre es zum Beispiel mit Quad Bike Trails, Ausflügen zu Pferd, River Rafting oder Kanufahrten, um nur einige der vielen Angebote zu nennen. Und für Vogelbeobachter ein Genuss, denn es gibt bis zu 200 Vogelarten zu sehn.