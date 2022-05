Royal Obidos Spa & Golf Resort

Das Royal Óbidos Spa & Golf Resort wurde im 2016 zu Europas Golf Resort des Jahres gewählt, der Golfplatz selbst zählt ebenfalls zu den besten in Portugal. Möchte man einen erstklassigen Golfurlaub im luxuriösen Ambiente verbringen, zählt diese Anlage zu den besten Adressen in Portugal.

Wohltuende Massagen und verschiedene Behandlungen gibt es im Spa, in demman auf eine Mischung aus traditionellen Anwendungen und modernen Techniken sowie auf viele Produkte aus der Region setzt. Zum Angebot zählen zudem eine finnische Sauna, Dampfbäder und Ruheräume. Abends kann man sich dann kulinarisch im The Kobe Steak & Sushi Restaurant verwöhnen lassen. Der exzellente Weinkeller fördert zu jederMahlzeit denpassenden Tropfen zutage, der auch Kenner überzeugt.

Aus den Zimmern hat man eine fantastische Aus- sicht über den Atlantik, die Lagoa de Óbidos und den Golfplatz des Resorts. Beim Bau des Hotels orientierte man sich an landestypischem Design, auch das Element Wasser kommt immer wieder ins Spiel. So entstand eine idyllische Rück- zugsoase, in deren gelassener Atmosphäre man ganz entspannt abschalten kann.