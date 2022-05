Superior Par, Birdie, Eagle und Albatross – im Boutique Hotel Río Real in Marbella dreht sich alles um Golf, so auch die eben genannten Kategorien der insgesamt 30 Zimmer. Grosszügige Badezimmer und hervorragende Betten sorgen im Hotel für Gemütlichkeit. Das Haus strahlt ein wunderbar Ruhe aus - vor allem im Wellnessbereich und am wunderschönen Aussenpool.