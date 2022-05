In der südwestlichsten Ecke Europas bietet das renommierte Quinta do Lago jeden nur erdenklichen Luxus. Sonnenanbeter und Naturliebhaber kommen in Portugal genauso auf ihre Kosten wie leidenschaftliche Golfspieler.



Die Algarve gehört ohne Zweifel zu den schönsten Zielen für Golfreisen in Portugal und sogar in Europa. Die Region im Süden Portugals ist bekannt für ihre herrlichen Strände, die sich über Kilometer entlang des Atlantiks ziehen. An anderer Stelle ragen majestätische Steilklippen empor, weiter im Landesinneren erheben sich sanfte Hügel. Dort, wo der Fluss Ria Formosa in den Ozean mündet, liegt das Fünf-Sterne-Luxus-Golfhotel Quinta do Lago. Das Haus zählt seit 1988 zu den „Leading Hotels of the World". Und es wird seinem ausgezeichneten Ruf gerecht.