Golfferien sind hier mit Leichtigkeit verwirklicht. Denn die zwei gut ausgebauten Golfplätze Santa Ponsa und T-Country liegen ganz in der Nähe des Hotels. Zudem setzt ein hoteleigener Golfsimulator in diesem Golfhotel auf technischen Fortschritt bei der Verbesserung Ihres Handicaps. Golf und Yachtsport stehen bei den internationalen Gästen in Calvia im Vordergrund, weshalb Sie von einer guten Auswahl an professionellen Golftrainern profitieren können.

Im O Spa im Pure Salt Port Adriano steht Ihnen ein Wellness Luxus Tempel für höchste Ansprüche zur Verfügung. Im Angebot sind eine Saunalandschaft mit türkischem Bad, dazu ein beheiztes Hallenbad und zuletzt ein moderner Fitnessraum. Ein Team aus hoch motivierten spezialisierten Therapeuten freut sich, Ihnen die gewünschte Entspannung oder eine kosmetische Behandlung zu ermöglichen. Gesundheit und Wohlbefinden stehen hier an erster Stelle, weshalb nur beste Kosmetika der Marke Natura Bissé verwendet wird.

Ganz im Sinne der Etiquette müssen Männer für das Abendessen im hoteleigenen Restaurant Adriana lange Hosen tragen. Kulinarische Höhepunkte sind dank des langjährigen Küchenchefs „Diego" garantiert. Als Geheimtipp empfiehlt sich der Besuch der Tapas Bar. Kein Aufenthalt in Spanien kommt um die traditionelle Köstlichkeit der Tapas herum. Den Abend können Sie anschliessend gemütlich im Hafenviertel verbringen oder das Nachtleben in der benachbarten Hauptstadt Palma geniessen.