Golf

In diesem Golfhotel erhalten Sie bei der Buchung von Golfreisen ein individuelles Golf-Paket mit Greenfee-Ermässigungen. Ein Shuttle bringt Sie bequem zu einer der zwölf benachbarten, erlesenen Golfanlagen wie Son Gual oder Son Termens. Es besteht zudem die Möglichkeit, im Partnerhotel Pure Salt Port Adriano in Calvià eine 30-minütige Session im modernen Golfsimulator zu buchen. Die professionell ausgebildete Golflehrer helfen Ihnen dabei, Ihren Golfschwung zu verbessern.





Wellnes

Zur Entspannung nach einer Partie Golf finden Sie im hoteleigenen O Spa ein hoch motiviertes Team von Therapeuten. Für die exklusiven Behandlungen und Massagen werden ausschliesslich Markenprodukte verwendet. Ein beheizter Pool mit Whirlpool sowie ein türkisches Bad runden dabei das Angebot ab.





Diverse Unterhaltungsmöglichkeiten

Vom Pure Salt Garonda führt ein direkter Zugang zum Strand. Der dort befindliche Beach Club The Eight offeriert Ihnen Liegeplätze mit Sonnenschirmen, die Sie über das Hotel reservieren können. Am wunderschönen Strand lassen sich diverse Sportaktivitäten ausüben. Wer die Weiten des Meeres auf dem Schiff erkunden möchte, bucht beim persönlichen Concierge etwa eine Angeltour mit traditionellen Fischern. Als Halbtagesausflug der speziellen Art empfiehlt sich die Tour zu den Drachenhöhlen Mallorcas. Hier bewundern Sie jahrtausendealte Tropfsteinhöhlen sowie den faszinierenden unterirdischen See El Lago Martel.





Restaurants

Das Pure Salt Garonda stellt Ihnen gleich drei Top Restaurants zur Auswahl. Im Restaurant Garonda mit Sonnenterrasse serviert Ihnen das Hotel leichte mediterrane Speisen, während das italienische Restaurant l'Arcada in einem charmanten und ruhigen Ambiente frische Köstlichkeiten wie Pasta und Fisch offeriert. Ein Highlight bildet das Hotelrestaurant Mikel & Pintxo mit traditionell spanischen Gerichten und Tapas. Eine umfangreiche Weinkarte mit Empfehlungen des Hauses ermöglicht Ihnen, zum Essen den passenden Wein zu finden. Nicht vergessen: am Abend besteht für die Herren jeweils Pflicht, lange Hosen zu tragen.