Das Puente Romano Beach Resort & Spa gehört als Mitglied der „Leading Hotels of the World" zu den exklusivsten Hotels an der Costa del Sol. Nicht nur für Golfer ist es eine der ersten Adressen. Einzigartig ist die Fülle an Top-Restaurants im Haus. Präsentiert werden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Im Del Mar gibt es Meeresfrüchte, die Thai-Küche lockt mit authentischen thailändischen Spezialitäten. Darüber hinaus werden italienische, japanische und französische Gerichte gereicht – viele mit Bio-Produkten. Feinschmecker kommen hier also voll auf ihre Kosten.