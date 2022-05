Beschreibung

Einleitung Mitten in Palm Beach Garden im Südosten Floridas liegt das Golfhotel PGA National Resort & Spa. Neben dem riesigen Golfangebot verfügt das Haus über attraktive Tennisplätze, ein luxuriöses Spa mit Salzwasserpools und ein grosszügiges Fitnesscenter, das unter anderem Yoga-Stunden anbietet.



Hinzu kommen die sieben resorteigenen Restaurants und Bars im Golfhotel PGA Resort Palm Beach, die zum Entspannen und Geniessen während der Golfreisen nach Florida einladen – so wird zum Beispiel ein Abend in der iClub Piano Bar mit jazziger Live-Musik begleitet. Ein Ausflug an den weissen Sandstrand am Atlantik, ein Museums-Trip oder eine Shoppingtour durch die Einkaufszentren von Palm Beach Garden machen die Golfferien perfekt.

Lage Am künstlichen Sandstrand am See gelegen, wenige Autominuten zu den Stränden und zum Zentrum von Palm Beach mit vielen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. 20 km vom Flughafen West Palm Beach, 70 km nach Fort Lauderdale, ca. 120 km zum Flughafen Miami.

Angebot Es erwartet die Urlauber kostenfreies WLAN. Eine Bar, ein Restaurant, ein VIP-Bereich, Wäscheservice, sowie eine Chemische Reinigung zählen zum erweiterten Dienstleistungsangebot. Auf Wunsch arrangiert Ihnen die Unterkunft einen Flughafentransfer.

Zimmer Das Hotel verfügt über 379 komfortabel eingerichtete Zimmer. Die Deluxe Zimmer (ca. 37 qm) sind mit einem Kingsize- oder zwei Einzelbetten ausgestattet und verfügen über Bad/Dusche, WC, Fön, Bademantel, Flachbild-TV, Telefon, WLAN, iPod-Docking-Station, Kaffeemaschine, Minibar, Safe sowie ein Balkon oder eine Terrasse. Die Junior Suiten (ca. 40 qm) sind wie die Deluxe Zimmer ausgestattet, haben jedoch eine zusätzliche Schlafcouch. Die einzeln stehenden Club Cottages (ca. 110 qm) bestechen durch ihre besonders private Atmosphäre und verfügen über zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche sowie zwei Bäder mit Bad/Dusche und WC. Neben einer Terrasse stehen Ihnen hier zusätzlich Waschmaschine und Trockner zur Verfügung.

Aktivitäten Sport: Fitnesscenter, Tennisplätze.



Wellness: Ein grosses Wellnessangebot inklusive Fitnesscenter steht den Gästen zur Verfügung. Relaxen können die Gäste im Außenpool. Der Spa-Bereich lädt die Gäste mit Massagen zu einem Besuch ein. Das Wellness-Team stellt Ihnen gerne ein individuelles Wellnesspaket mit diversen Massagen zusammen.

Golf 5 hoteleigene Golfplätze, 4 davon direkt beim Hotel (The Champion Course , The Palmer, The Haig, The Squire). Der Golfplatz The Estate liegt in 16 km Entfernung.