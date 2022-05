PGA Catalunya Resort - Hotel Camiral

Nicht nur die Golfplätze spielen in der obersten Liga, sondern auch das Hotel des Resorts. Vor kurzem wurde das Camiral in die Riege der Leading Hotels of the World aufgenommen.



Schöner als an der Costa Brava wird es für Golfreisende wohl kaum: Sowohl der Golfplatz des Golfhotels PGA Catalunya Resort als auch das dazugehörige Hotel zählen zu den besten der Welt. Ein kulinarisches Erlebnis im nahen Girona ist sogar gänzlich unübertroffen.



Gerade im Winter kommt es vor, dass man sich auf dem Weg zum Abschlag schon mal nach einem Spieler umdreht und sich denkt: „Ist das nicht...?" Oftmals lautet die Antwort „ja", denn viele Pros und Nationalteams nutzen die top Anlagen des PGA Catalunya Resort für ihre Trainingseinheiten. So versammelt sich die Prominenz des Golfsports während der kalten Monate im Herzen Kataloniens.

Wem die Anwesenheit der Golf-Elite als Referenz noch nicht reicht, der lässt sich vielleicht von anderer Stelle überzeugen. Top100golfcourses.co.uk führt den Stadium Course auf Platz 1 in Spanien, laut Golf World Magazine rangiert er unter den 100 besten Plätzen der Welt. Das Design entsprang der Zusammenarbeit von Spaniens Golf-legende Angel Gallardo und dem Ryder-Cup-Star Neil Coles. Gemeinsam entwarfen sie auch den Tour Course, der im Vergleich beider Kurse etwas leichter zu handhaben ist.