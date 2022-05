Onyria Palmares Beach & Golf Resort

Eine Traumlage und eine Traumanlage – davon sind nicht nur Golfbegeisterte überzeugt. Das Onyria Palmares Golf Resort ist einzigartig, nicht nur durch seine Lage an der Algarve, die sich hier von ihrer schönsten Seite zeigt. Was gibt es besseres als eine Runde Golf mit Blick auf die Küstenlandschaft und das Meer? Nur wenige andere Golfplätze an der Algarve liegen so unglaublich nah am Meer.