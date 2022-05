Monte Rei Golf & Country Club

Monte Rei Golfplatz



Die Anlage wurde von Golfers Choice 2017 zum Golf Course Nummer 1 in Portugal gewählt. Der erste der zwei Jack Nicklaus Signature Golfkurse wurde bereits im Juni 2007 eröffnet. Der zweite soll ab 2020 bespielbar sein. Der erste Signature Platz weist direkt zu Anfang von Loch 2, am Grün des Loch 3 und auf den Bahnen 12, 13, 14 und 15 enorme Wasserhindernisse auf. Der Golfplatz ist ein Buggy-only Course, so fällt das Tragen nicht allzu schwer. Monte Rei bietet eine Golfakademie mit PGA Professionals an, die auch beim Fitting der Schläger behilflich sind.