Marbella Club Golf Resort & Spa

Auf Golfreisen nach Spanien sollte man auch mal das süsse Nichtstun geniessen können. Wo ginge das besser als am beheizten Meerwasser-Pool des wohl beliebtesten Beach Clubs in Marbella, dem Golfhotel Marbella Club Resort & Spa?



Golfferien in Spanien: Ein langer Holzsteg, der einige Meter aufs Mittelmeer hinaus führt, ist der ideale Platz für ein gemütliches Picknick oder ein Sonnenbad in Ruhe. Der Beach Club gehört zu einem hervorragenden Club Resort mit 37 luxuriösen Zimmern und 78 eleganten Suiten. Dazu kommen Luxusvillen im andalusischen Stil, mit privaten Pools und voll eingerichteten Küchen. Abgerundet wird das Angebot des Golfhotel Marbella Club durch ein beschwingendes Spa- und Wellnessprogramm und drei kulinarisch hochwertige Restaurants. Das Grill Restaurant ist eigentlich selbsterklärend, allerdings achtet man hier besonders auf ein besonders romantisches Flair, wie zum Beispiel beim romantischen Candle Light-Dinner zwischen den Palmen des wunderschönen Gartens. Im Beach Club gibt es frischen Fisch zum Nationalgericht Paella und auserlesene Zutaten für köstliche Salate. Das Golfhotel Marbella Clubüberzeugt vor allem durch das Ambiente. Direkt am Strand wird Fisch am Spiess gegrillt bei lässiger Strandatmosphäre.