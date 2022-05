Zwar bietet das Golfhotel Loews Ventana Canyon Resort einen Schreibtisch mit ergonomischen Stühlen für Business-Tätigkeiten an, doch wer will schon arbeiten, wenn er vor Ort auch Golfspielen kann? Das Resort in Arizona besitzt nicht zwei einfache Golfplätze, sondern zwei von Tom Fazio designte PGA Plätze.



Nur ein paar Schritte von der Lobby des Golfhotel Loews Ventana Canyon Resort entfernt befindet sich der Gast schon auf dem ersten Golfplatz. Der Canyon und der Mountain Course des Golfplatz Loews Ventana bieten eine spektakuläre Umgebung mit Blick auf die Carolina Mountains. Dabei überzeugt der Mountain Course mit dem am häufigsten fotografierten Loch westlich des Mississippi. Loch Nummer 3 ist eine 107 Yard lange Par 3 Bahn, welche über eine tiefe Schlucht zum mit Granit ummantelten Grün führt. Wer sich diesen Schnappschuss auf Golfreisen nach Arizona nicht entgehen lassen will, der ist herzlich eingeladen im Loews Ventana Canyon Resort zu verweilen.