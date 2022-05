Alle Räume des Leeu Estates Golfhotels überzeugen mit klassischem Design, hochwertigen Materialien und einer ruhigen Farbgestaltung.

Das Leeu Spa & Gym bietet erfahrene Therapeuten und einen beheizten Infinity-Aussenpool.



Ein bezaubernderes Fleckchen Erde hätte sich das Luxushotel für seinen Standort nicht aussuchen können. Das 5-Sterne-Boutique-Hotel liegt mitten in den Weinbergen nur eine Stunde entfernt von Kapstadt in der Nähe des malerischen Orts Franschhoek. Bekannt ist das Hotel für seine gehobene Gastronomie und Spitzenweine.



Im Wine Studio können die Gäste des Golfhotels Leeu Estates in stylischem Ambiente an einer Weinprobe der prämierten Spitzenweine der Marke Mullineux & Leeu Family Wines teilnehmen. Die Winzer laden jeden Gast zu einer kostenlosen Weinprobe während seines Aufenthaltes ein. Für das leibliche Wohl sorgt Küchenchef Oliver Cattermole mit innovativen und kreativen Köstlichkeiten.



Spa, Gym und Golf

Nach einer ausgiebigen Weinprobe und vielen Leckereien lockt das Hotel mit 17 individuell gestalteten Zimmern und Suiten. Alle Räume überzeugen mit klassischem Design, hochwertigen Materialien und einer ruhigen Farbgestaltung.

Das Leeu Spa & Gym bietet erfahrene Therapeuten und einen beheizten Infinity-Aussenpool. Zudem eignet sich die Umgebung des Leeu Estates perfekt fürs Wandern, Joggen oder Radfahren.

Ein kostenloser Shuttle-Service verbindet das Haus mit den beiden Schwester-Hotels Leeu House und Le Quartier Français mitten in Franschhoek. Das Leeu House besticht mit seinem angenehmen Landhausstil. Das Design-Hotel Le Quartier Français ist international bekannt für seine grandiose Küche. Chefköchin Margot Janse gehört zu den Top-Chefs am Kap. Allein für Ihr Degustationsmenü lohnt sich die Reise in die Winelands.



Obwohl das Leeu Estates keinen eigenen Golfplatz anbietet, ist das Resort perfekt für Golfer. Ab 4 Nächten gibt es attraktive Golf Pakete inkl. drei 18-Loch Greenfees auf den besten Plätzen in den Winelands: Pearl Valley, Devonvale, Stellenbosch, Erinvale und De Zalze. Ein Abendessen im Hotelrestaurant sowie alle Transfers sind auch mit dabei!