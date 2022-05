Im Ortsteil Playa de Las Américas, liegt es, das 5-Sterne Golf-Resort Las Madrigueras. Die in dreistöckigem Kolonialstil errichtete Anlage ist ausgezeichnet in die umliegende Landschaft eingegliedert und bietet grossartige Blicke auf den Golfplatz und die Insel La Gomera.



Auf Golfreisen nach Teneriffa: Im Golfhotel Las Madrigueras dreht sich alles nur um das eine: Golf! Von der Hotelgarage gibt es einen direkten Zugang zum ersten Abschlag und jedem Zimmer steht ein kostenloser Buggy mit GPS zur Verfügung. Von den besten Suiten hat man eine wundervolle Aussicht auf den hauseigenen Golfkurs Golf Las Américas.



Eines der Luxuszimmer des Golfhotel Las Madrigueras trägt sogar den Namen „Hole in One". Doch nicht nur die Suiten haben einiges zu bieten, auch jedes der 44 elegant eingerichteten Zimmer hat einen eigenen Balkon mit Blick auf den Golfplatz oder die Nachbarinsel La Gomera.