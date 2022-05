Golf Individualreisen

Die Spezialisten von knecht golfreisen bieten Ihnen neben grosser Passion fürs Golfspiel auch das ausgewiesene Know-how eines erfahrenen Reiseveranstalters: Seit bald 60 Jahren organisieren wir die schönsten Wochen des Jahres für unsere Kunden. So profitieren Sie vom Moment Ihrer ersten Kontaktnahme von unserem Erfahrungsschatz sowie der umfassenden Vor-Ort-Recherche und unseren Destinationskenntnissen. Sie möchten Ihre Ferien ganz individuell gestalten? Eine Individualreise eignet sich besonders dann, wenn Sie gerne Ihren eigenen Ideen und Tagesplänen folgen und eine genaue Vorstellung davon haben, welche Orte Sie gerne besuchen möchten. Wann es wohin geht, entscheiden nur Sie. Individualität nach Mass ist bei knecht golfreisen kein leeres Versprechen, denn wir planen und buchen Ihre Reise so, wie Sie es Wünschen – vollständig individuell und nach Ihren Vorstellungen. Unser Erfolgsrezept basiert auf persönlicher Betreuung ab dem ersten Kontakt mit uns, kompetenter Beratung und der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit verlässlichen Agenturen und Partnern vor Ort. Unsere Zugehörigkeit zum Mutterhaus knecht reisen, einem der vier grössten Schweizer Reiseveranstalter, bietet Ihnen auch den Zugang zu jahrzehntelanger Erfahrung im Reisefach. Wählen Sie aus einer riesigen Vielfalt weltweiter Reiseziele: von A wie Augusta über G wie Gleneagles nach M wie Mauritius und hin bis Z wie Zypern: überall auf der Welt finden sich erstklassige Golfplätze, tolle Resorts und Hotels und herrliche Reiseziele, an denen Sie Ihre Ferien von der ersten zur letzten Minute geniessen können.