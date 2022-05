Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa

Auf 600 Meter Höhe, am Fuss des höchsten Vulkans in Europa, dem Ätna, liegt das Ill Picciolo Etna Golf Resort & Spa inmitten idyllischer Landschaften. Gut eine Autostunde nördlich vom Flughafen Catania befindet sich dieses 4-Sterne Golf-Resort. Zum Resort gehört auch der älteste 18-Loch Golfplatz auf Sizilien, der 1989 eröffnete Picciolo Golf Club. Der Platz passt sich der Umgebung wunderbar an, spielt sich in einem leichten auf und ab durch die alten Baumreihen und bietet immer wieder einen fantastischen Blick auf den Ätna.