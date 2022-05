Am Strand brechen die Wellen des Atlantik und auf ihren Brettern paddeln die Surfer entlang der marokkanischen Küste. Darüber leuchtet das noch junge Grün eines neu erschaffenen Golfplatzes. Taghazout Bay lockt Profis und Novizen beider Sportarten gleichermassen an.



Golfreisen in Marokko: Auf einer Klippe oberhalb des 4,5 km langen Strandes gelegen, befindet sich das 2015 neu erbaute Golfhotel Hyatt Place Taghazout Bay. Die mit modernem Interieur, gemütlicher Sitzecke und geräumigem Bad eingerichteten 152 Zimmer bieten von dem eigenen Balkon je nach Lage diesen Meerblick oder einen idyllischen Blick über den Arganbaumwald im Landesinneren.



Zwei Outdoor-Pools ergänzen den Ozean direkt vor der Haustür des Golfhotel Hyatt Place Taghazout Bay. Wer schon genügend Bälle geschlagen oder Wellen geritten hat, kann sich an der Poolbar den ersten Drink gönnen bevor es zum Dinner ins Gallery Café geht. A la Carte oder Buffet – sie haben die Wahl. Ein Absacker an der Cocktail Bar rundet den Abend ab.