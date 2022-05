Vom Villen-Hotel aus hat man eine tolle Aussicht auf das Meer, die Berge im Süden Teneriffas und den Inselvulkan Teide.



Hier übernachten Golfurlauber in einem Hotel, das den traditionellen, dörflichen Charakter der Inselgruppe verströmt. An Service und Komfort mangelt es dennoch nicht.



Die gesamte Anlage mutet an wie ein kleines Dorf. 78 Duplex Villen verteilen sich weitläufig um einen Dorfplatz, das Zentrum des Hotel Suite Villa Maria, und fügen sich harmonisch in die natürlichen Gegebenheiten des Archipels ein. Mit Bäumen gesäumte Strassen, Terrassenbeete aus Vulkangestein und Balkone aus Holz machen den besonderen Charakter dieses Ortes aus. Abseits des Massentourismus können sich Urlauber hier ganz entspannt zurückziehen. Die Häuser mit kleinen Gärten verfügen über bis zu drei Schlafzimmer, einige auch über einen Jacuzzi, die größten sogar über einen eigenen Pool. Während des Aufenthalts geniessen Gäste den Service eines 5-Sterne-Resorts, den das aufmerksame Personal jederzeit sicherstellt.