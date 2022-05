Abschalten mitten in der Natur: Unter dichten Pinienwäldern versteckt, befindet sich das Hotel Quinta da Marinha Resort in Cascais, nur rund 25 Kilometer entfernt von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Das Resort verbindet Stadtnähe mit Strand und nahem Gebirge. So schweift der Blick der Besucher gleichzeitig über den Atlantik und das nahe Sinta-Bergmassiv.



Das 2020 komplett renovierte Hotel zeichnet eine schöne Architektur und eine sehr geschmackvolle Inneneinrichtung aus. Besucher kommen immer wieder wegen des ruhigen Ambientes und der grosszügigen Zimmer. Das Quinta da Marinha Resort ist der ideale Ort, der Freizeit, Golfspielen und Luxus im Herzen der Natur verbindet.



Der Golfplatz von Quinta da Marinha ist nur wenige Schritte entfernt. Ein kosetenloser Shuttle befördert die Besucher völlig unkompliziert zum Platz. Der 5,870 Meter lange Kurs führt durch unberührte Natur und fordert die Golfer. Der vom legendären Robert Trent Jones entworfene 18-Loch-Platz gewann 2007 gar den IAGTO Award als Top-Golfdestination in Europa.