Beschreibung

Einleitung Nördlich von Barcelona und Girona liegt die katalonische Region Alt Empordà, die für ihre guten Weine bekannt ist. Erstklassige Tropfen werden auch in den Weinkellern des Peralada Resort produziert. Neben dem vorzüglichen Wein besticht die Anlage durch ihre mittelalterliche Burg, die von wunderschönen Gärten umzäunt wird. Abends, wenn die Gäste hier im Casino Peralada ihre Asse zücken, erstrahlt die Burg in einem majestätischem Glanz. Für Feinschmecker gibt es in der Burg das Castell Peralada Restaurant, das 2018 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde und in dem der Chefkoch Xavier Sagristrà und der Maître und Sommelier Toni Gerez die Gäste mit erstklassigen, traditionellen Gerichten und Getränken verwöhnen.

Lage Neben dem imposanten Gebäude fügen sich ein Museum, eine Bibliothek und diverse Kunstsammlungen an. Ausserdem findet zwischen Juli und August im Freiluft-Auditorium des Resorts das internationale Musikfestival Castell de Peralada statt. Als wichtiges Plus muss erwähnt warden, dass das Hotel Peralada Wine spa & Golf nur 15 Minuten von den Stränden an der Costa Brava entfernt ist.

Angebot Das 5-Sterne-Hotel Peralada Wine Spa und Golf zählt zum Resort. Es hat insgesamt 62 Zimmer - allesamt bieten einen hohen Standard. Luxuriös ist auch das hoteleigene Wine Spa, in dem der Wein Hauptakteur ist. Natürlich finden sich hier auch Saunen, Whirlpool, Fitnessraum und einen Pool im Freien. Im Restaurant L'Olivera, kommen die Gäste in den Genuss traditioneller und regionaler Küche