Hotel Penha Longa Resort & Spa

Das Hotel Penha Longa in Portugal verfügt gleich über zwei Golfplätze auf Weltniveau. Das charmante Resort liegt inmitten eines beeindruckenden Naturschutzgebietes. Penha Longa, was so viel wie „langer Felsen“ bedeutet, blickt auf eine lange Geschichte zurück. Viele prächtige Verzierungen, alte Brunnen, imposante Gärten und historische Wassermühlen sind bis heute erhalten geblieben.



Ganz in der Nähe des Penha Longa Resorts liegt die romantische Stadt Sintra. Besonders berühmt ist sie für ihren Palácio Nacional da Pena - ein „Märchenschloss“, das sich auf einem der Gipfel des Serra de Sintra - einem Höhenzug westlich von Lissabon - befindet. Genauso beeindruckend wie die Umgebung des Penha Longa Palastes ist auch die Hotelanlage selbst. Mit 194 Gästezimmern, fünf aussergewöhnlichen Restaurants und einem frisch renovierten 1.500 Quadratmeter grossen Wellness-Center ist das Resort für die Gäste eine wahre Wohlfühloase. Desweilen hat das Hotel jede Menge Freizeitaktivitäten im Angebot und es verfügt gleich über zwei Golfplätze auf Weltniveau. Ein 27-Loch Golfplatz entworfen von Robert Trent Jones Jr. erwartet die Gäste. Die ersten und die letzten drei Löcher liegen in einem Tal, gesäumt von Kiefernbäumen und Granitfelsen. Die Löcher 6 bis 13 ziehen sich über einen Hügel und bieten einen weiten Blick auf die Umgebung. Penha Longa fordert kühne Drives und mutigen Annäherungsschläge und sorgt damit bei jedem Golfer für einen ordentlichen Adrenalinschub.