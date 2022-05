Hotel Jardín Tecina

In den Restaurants Gara, im Hauptrestaurant, im Trattoria Club Laurel oder im Tasca Fandango werden regionale und internationale Gerichte angeboten. Besonders empfehlenswert: Die „Höhle für zwei", eine natürliche Höhle in einer Steilküste, in der ein Bett und ein Esstisch für zwei Personen für einen romantischen Abend mit Blick auf das Wasser bereitstehen. Ausserdem gibt es Schwimmbäder und den Freiluft Spa Ahemon als Relax-, Wellness- und Gesundheitscenter. Vom Hotel aus fahren regelmässig Strandbusse zum Playa del Medio für einen perfekten Tag am Meer.