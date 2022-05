In diesem erstklassigen Golf- und Tennishotel findet sich die Schönheit Arizonas wieder. Ein Zimmer mit Blick auf die Wüste oder die umliegenden Berge geben den Gästen des Golfhotel Hilton Tucson el Conquistador Resort das einmalige Gefühl der Freiheit.



Wer seinem Tatendrang freien Lauf lassen will, der kann während der Golfreisen nach Arizona sich auf einem der umliegenden Golfplätze vergnügen. Dabei bietet das Golfhotel Hilton Tucson El Conquistador Resort ein Kombipaket mit drei Übernachtungen und jeweils einer 18-Loch Runde auf den hoteleigenen Plätzen an. Zum Hotel gehören zwei 18-Loch und ein 9-Loch Golfplatz, welche die Gäste einladen ihre Schläger zu schwingen. Anschliessend bietet das erstklassige Resort die Möglichkeit sich in angenehmen Ambiente im hoteleigenen Spa-Center verwöhnen zu lassen. Wer dagegen noch nicht auf Hochtouren gekommen ist, der findet im Fitnesscenter oder auf einem der 31 Tennisplätze bestimmt seinen Meister.