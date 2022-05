In der historischen Downtown von Bradenton, nur wenige Schritte vom Ufer des Manatee-Flusses entfernt, liegt das Golfhotel Hampton Inn. Die vielen kleinen kulturellen und künstlerischen Hotspots der Stadt liegen ringsherum in nächster Umgebung. Die weissen Sandstrände des Golfs von Mexiko sind in den Golfferien in Florida ebenfalls nur eine kurze Autofahrt entfernt.



Die Zimmer des Golfhotel Hampton Inn Bradenton sind schlicht, aber stilvoll in roten und rostbraunen Tönen gehalten. Die Suiten bieten vergleichsweise deutlich mehr Platz und haben grössere Fenster. Zum Dinner empfehlen sich die vielen umliegenden Restaurants. Bei einem Bummel durch die Strassen von Bradenton findet jeder Besucher etwas nach seinem Geschmack. An der Strandpromenade der Anna Maria Insel befinden sich zahlreiche kleine Cafés und schicke Bars – ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Der Red Barn Flohmarkt ist ein netter kleiner Markt, wo man während der Golfreisen nach Florida so manchen Trödel findet, allerdings mit etwas Glück auch echte Schätze.