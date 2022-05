Begleitete Gruppenreisen

Unsere Golf Spezialisten waren intensiv für Sie unterwegs, haben Dutzende Plätze inspiziert, zahllose Hotels und Resorts geprüft und sind mit unzähligen praktischen Insidertipps zurückgekehrt. Sorgfältig recherchierte Reiseziele, spektakuläre Golfplätze, kulinarische Höhepunkte und vielseitige Rahmenprogramme zeichnen unsere Golf Gruppenreisen aus. Um der steigenden Nachfrage zu begegnen, haben wir unser Angebot erneut ausgebaut. Oft sind Golfer Alleinreisende, die aber in ihren Ferien trotzdem gerne mit Gleichgesinnten unterwegs sind und das entspannte Spiel mit anderen Golfspielerinnen und -spielern geniessen. Unsere sachkundigen Reiseleiter kümmern sich auf den Gruppenreisen um alle Details, damit Sie Ihren Golf-Trip von A bis Z auskosten und geniessen können. Unsere Golf Spezialisten führen Gäste zu den interessantesten Golf Reisezielen Europas. Schlagen Sie mit Gleichgesinnten an der spektakulären Atlantikküste Portugals ab oder brechen Sie auf zu einer genussreichen Golf-Rundreise durch Apulien. Entfliehen Sie grauen Novembertagen in Zentraleuropa und spielen Sie unter nordafrikanischer Wintersonne in Marrakech oder während einer lockeren Trainingswoche auf Kreta. In Spanien stehen Trainingswochen auf Teneriffa ebenso auf dem Programm wie entlang der Costa Calida oder Costa Ballena. Und selbstverständlich fehlen Gruppenreisen in die spirituelle Heimat des Golfsports nicht: Schottland wartet nicht nur mit spektakulären Plätzen auf; abwechslungsreiche Landschaften und die lebendigen Traditionen dieses nordeuropäischen Landes schaffen das perfekte Rahmenprogramm. Und im Zusammenhang mit den weithin bekannten birdie-open-Turnieren organisiert knecht golfreisen in Kooperation mit «House of Swiss Golf» rund zwanzig Golf Gruppenreisen zu top Golf Destinationen und berühmten Golf Events.