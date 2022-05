Golf Hotel JW Marriott Miami Turnberry Resort

Das Golfhotel Turnberry Isle Resort liegt auf einer Fläche von mehr als einem Quadratkilometer zwischen Miami und Fort Lauderdale. Seine beiden Golfplätze Soffer und Miller Course zählen zum besten, was die USA zu bieten haben.



Die mediterrane Anlage des Golfhotel Turnberry Isle Resort liegt direkt an einem der schönsten Strandabschnitte Südfloridas mit toller Poolanlage und einem 500 m langen „Laguna Pool" – ideal, um auf Golfreisen nach Florida einfach mal abzuschalten und sich nach dem Golfspiel in einem Ring übers Wasser treiben zu lassen.



Die beiden 18-Loch-Championship-Kurse im Herzen von Miami gehören zu den führenden Golfanlagen in den Staaten. Sowohl der Soffer als auch der Miller Course wurden ursprünglich von Robert Trent Jones Senior in den 1970er Jahre entworfen. 2006 wurden sie von Raymond Floyd für 40 Millionen Dollar überarbeitet und deutlich aufgepeppt.